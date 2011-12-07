Казанцы назвали детей Демьян, Эльмар, Ариела и Стефания

Казанский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена детей, родившихся на прошлой неделе, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

Так, среди редких имен оказались мужские — Демьян, Эльмар и Юсуф, женские — Ариэлла, Стефания, Этери, Айбикя, Кайя и Славяна.

Самыми популярными именами стали мужские — Камиль, Тимур, Марк, Амир, Карим и Амирхан, женские — Кира, Ева, Амина и София.

Всего на прошлой неделе в столице РТ родились 370 детей. Самой юной мамой стала 18-летняя девушка, самым юным отцом — 20-летний парень. Возраст самой взрослой матери составил 45 лет, самого взрослого отца — 50 лет. Брак зарегистрировали 154 пары.