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На фоне жары растет число обращений к врачам татарстанцев с солнечными и тепловыми ударами

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист по общей врачебной практике МЗ РТ Люция Фейсханова

«В связи с аномальной жарой, пострадавших в ближайшее время может быть еще больше, — заявила Фейсханова.

Спикер отметила, что из-за ситуации с коронавирусом картина с количеством подвергшихся воздействию жары может выглядеть смазано. Боясь заразиться коронавирусом, часто люди терпят до последнего, не идут за помощью к медикам, боясь попасть в стационар. Это в первую очередь касается пожилых людей.

Специалисты посоветовали максимально больше времени проводить в тени, а если уж и возникает необходимость куда-то перемещаться по открытой местности, делать это либо до 11 утра, либо после 16.00, когда солнце менее активно, и соблюдать питьевой режим. 

КВ
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