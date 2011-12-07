На фоне жары растет число обращений к врачам татарстанцев с солнечными и тепловыми ударами

«В связи с аномальной жарой, пострадавших в ближайшее время может быть еще больше, — заявила Фейсханова.

Спикер отметила, что из-за ситуации с коронавирусом картина с количеством подвергшихся воздействию жары может выглядеть смазано. Боясь заразиться коронавирусом, часто люди терпят до последнего, не идут за помощью к медикам, боясь попасть в стационар. Это в первую очередь касается пожилых людей.

Специалисты посоветовали максимально больше времени проводить в тени, а если уж и возникает необходимость куда-то перемещаться по открытой местности, делать это либо до 11 утра, либо после 16.00, когда солнце менее активно, и соблюдать питьевой режим.