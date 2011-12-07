Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Предприниматель РТ незаконно заработал более 35 млн рублей

Мужчина перевозил строительные отходы в Зеленодольске.

Предприниматель РТ незаконно заработал более 35 млн рублей. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, ситуация с незаконной перевозкой строительных отходов в Зеленодольске произошла еще в 2019 году. Тогда 30-летний предприниматель в рамках заключенного с ним муниципального контракта делал все без лицензии, заработав на этом более 35 млн рублей.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ.

КВ
Лента новостей