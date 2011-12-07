Предприниматель РТ незаконно заработал более 35 млн рублей. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, ситуация с незаконной перевозкой строительных отходов в Зеленодольске произошла еще в 2019 году. Тогда 30-летний предприниматель в рамках заключенного с ним муниципального контракта делал все без лицензии, заработав на этом более 35 млн рублей.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ.