Рустам Минниханов принял участие в заседании совета при Президенте РФ по нацпроектам

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание по стратегическому развитию и нацпроектам, в котором принял участие и глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом передает пресс-служба президента РТ.

Путин подчеркнул, что на первом месте в принятии решений должны находиться интересы и безопасность российских семей. Именно поэтому во время коронавирусной пандемии борьба за жизнь и здоровье человека стала главным приоритетом для государства.

После Минниханов отметил, что в этот период власти Татарстана получили важный опыт принятия точечных, выверенных, но своевременных решений в короткие сроки, а также организовали помощь для работников предприятий и предпринимателей среднего и малого бизнеса.

Так, в ходе онлайн-заседания глава государства поручил определить общенациональные цели и подготовить указ о целях национального развития России на период до 2030 года.