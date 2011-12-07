Татарстанских школьников приглашаю принять участие в новом этапе конкурса «Большая перемена»

Татарстанских школьников приглашают принять участие в новом этапе конкурса «Большая перемена», сообщают организаторы.

«На этапе „Командное состязание“ участникам предстоит сформировать команды из 2-5 человек и пригласить наставника — любимого педагога. Им может стать школьный учитель, тренер из спортивной секции или педагог из школы искусств. Вместе с командой участники будут работать над решением кейсовых заданий, которые разработали партнеры конкурса „Большая перемена“», — уточняется в сообщении.

Решение кейсов пройдет на сайте конкурса Большаяперемена.онлайн до 22 июля 2020 года. Всего участникам предстоит решить 58 кейсов по девяти направлениям: журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

По итогам «Командного состязания» в полуфинал выйдут лидеры и наставники команд, которые лучше всех справились с кейсом.

Полуфиналы конкурса пройдут в федеральных округах, а финал конкурса состоится в октябре. Все финалисты «Большой перемены» получат путевку в «Артек», а 20 лучших школ получат финансовую поддержку на сумму 2 млн рублей.