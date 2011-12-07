Туристы могут узнать о своих правах, позвонив на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по РТ

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжает свою работу «Горячая линия» по туристским услугам и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили в ведомстве. До 22 июля граждане могут получить консультации специалистов об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг, позвонив по телефону Единого Консультационного центра Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону 8-8005554943.

Кроме того, об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе можно узнать по телефону (843) 238-21-74. О правах потребителей при получении туристических услуг — по телефону Консультационного центра для потребителей (843) 221-90-16 ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12 до 13 часов. А также в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан по телефону 8 (917) 224 - 87-94 (понедельник — четверг с 10 по 16 часов, в пятницу с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45).