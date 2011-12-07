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В Казани начнут работать летние кинотеатры под открытым небом

В импровизированном кинотеатре под открытым небом будет нанесена специальная разметка, позволяющая зрителям соблюсти социальную дистанцию.

16 июля в казанском парке «Крылья Советов» состоится первый показ кинофильма советских лет. В рамках проекта «Ретро-четверг» в легендарном парке Авиастроительного района столицы 2 раза в месяц будут показывать классические и авторские ретро-фильмы.

Безусловно, организаторы проекта продумали безопасность проведения сеансов. В импровизированном кинотеатре под открытым небом будет нанесена специальная разметка, позволяющая зрителям соблюсти социальную дистанцию, сообщил на заседании оперативного штаба в мэрии директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

КВ
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