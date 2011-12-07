В Старо-Татарской слободе откроются новые туристические направления

В Казани для туристов откроется усадьба купца Муллина, которая станет частью нового маршрута «Купечество Старо-Татарской слободы», сообщил префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов во время онлайн-брифинга в мэрии столицы РТ.

«В целом мы видим необходимость в разработке новых туристических продуктов для туристов всех возрастов, начиная от детей и заканчивая пожилым населением. Один из акцентов хотим сделать на нераскрытой до сих пор теме „Купечество Старо-Татарской слободы“, а также на показ жизни и уклада татарской семьи», — рассказал докладчик.

Усадьба Минуллина откроется на этой неделе и будет работать круглый год. Во дворе усадьбы уже начали высаживать фруктовый сад, в котором установят фигуры сказочных персонажей Су Анасы и Шурале.