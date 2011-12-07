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В Татарстане недокармливают коров

Сельхозпроизводители Республике Татарстан в целом успешно справляются со своей работой в текущем году.

Сельхозпроизводители Республике Татарстан в целом успешно справляются со своей работой в текущем году. Так, например, за первое полугодие произведено 711 тыс. тонн молока, что составило 102% от плана. Скота и птицы 207,4 тыс. тонн – что тоже превысило намеченные цифры и составило 101% от плана.

Такие данные представил в Кабмине РТ заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает портал правительства РТ.

Вместе с тем, с огорчением сообщил глава Минсельхозпрода республики, 21 район Татарстана не сумел достичь намеченных планов по заготовке говядины. Причина отставания, увы, банальна – коровы на фермах в этих районах получали недостаточное питание. Руководителям отстающих сельхозпредприятий рекомендовано серьезнее отнестись к кормлению татарстанских буренушек. 

КВ
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