В водоемах Татарстана с начала июля утонули 24 человека

В Татарстане с начала июля в водоемах утонули 24 человека, из них двое детей. Такие данные привели в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве уточнили, что только на прошедших выходных утонули 10 человек, один из которых — пятилетний ребенок. Мальчик играл на мелководье со старшим братом, в какой-то момент он пропал из виду. Когда малыша нашли, помочь ему уже не смогли.

Причиной смерти на воде чаще всего являются алкогольное опьянение и купание в необорудованном месте.

В МЧС напомнили, что на данный момент купание даже на оборудованных пляжах запрещено из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Места массового отдыха населения будет разрешено посещать на третьем этапе снятия ограничений по Республике Татарстан в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. По итогам освидетельствований организация, ответственная за эксплуатацию пляжа, вывешивает на пляже знак „черный шар“, символизирующий временное закрытие пляжа», — отметили в МЧС по РТ.

Ранее Рустам Минниханов призвал членов правительства республики и руководство муниципалитетов обеспечить безопасность татарстанцев на водных объектах.