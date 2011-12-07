Врач-педиатр ДРКБ призвала родителей внимательно относиться к состоянию детей в период аномальной жары

Сегодня в ИА «Татар-информ» в ходе пресс-конференции доктор напомнила об отсроченных последствиях пребывания на солнце у детей:

«Самая распространенная история во время обращения мам к врачу: мы гуляли весь день в парке, а вечером ни с того ни с чего поднялась температура», — привела характерную ситуацию из своей практики педиатр.

Часто плаксивость детей после долгого пребывания на жаре родители списывают на обычные капризы, хотя возможно, что причина в перегреве малыша.

Чтобы избежать неприятностей, в жаркую погоду не следует гулять с маленькими детьми больше 20 минут. И соблюдать питьевой режим. По словам Петровой, рассчитывать необходимое количество жидкости следует из веса ребенка. В день детям до 1 года необходимо 100 мл жидкости на каждый килограмм веса. Ребенку весом от 10 до 20 кг — 1 литр на каждые 10 кг, свыше 20 кг. — 50 мл на каждый килограмм.