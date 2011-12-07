Максим Андреев: Символично, что в Год родных языков и народного единства происходит освящение Казанского собора

Форум с участием российских религиозных деятелей, искусствоведов, ученых состоится в преддверии открытия Казанского собора — 19 июля. Площадкой проведения выбрана Национальная библиотека РТ.

Конференция проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сопредседателями организационного комитета являются митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и заместитель председателя Государственного совета РТ Юрий Камалтынов.

О ходе подготовки форума корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал член оргкомитета научной конференции, директор Центра инновационных технологий «Логос», доктор юридических наук Максим Андреев.

— Начиная с закладки первого камня в строительство воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери сложилась хорошая традиция: в преддверии празднования почитаемого образа ежегодно проводить чтения, в которых участвуют исследователи со всей России. Прежде всего — искусствоведы, занимающиеся историей обретения и прославления Казанского образа Богородицы. Конечно, такую научно-практическую конференцию мы решили провести и перед этим долгожданным событием — освящением Казанского собора на территории Казанского Богородицкого монастыря.

— Кто в числе участников форума?

— Одним из главных организаторов выступает институт социально-философских наук и средств массовой коммуникации Казанского федерального университета под руководством профессора Михаила Щелкунова. В институте есть кафедра религиоведения, поэтому ее сотрудники будут вести одну из главных секций научной конференции. Вторая секция состоится на базе Казанской духовной семинарии, третью, в которой примут участие искусствоведы, проведет Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. По итогам конференции планируется издание сборника материалов и избранных статей.

— В свое время вы выступили в числе организаторов уникального Музея истории Казанской иконы Богородицы. Он создан на базе храма Сергия Радонежского, расположенного как раз рядом с местом обретения Казанского образа. Как развивается музей сейчас?

— Да, совместно с Национальным музеем Республики Татарстан мы создали экспозицию, посвященную истории обретения и прославления Казанской иконы Божией Матери. И представили эту хронику через историю всей страны.

Это такие значимые и драматичные события для России, как Смутное время 1612 года, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941–1945 годов. И во все эти этапы истории значение Казанского образа стало определяющим в судьбах нашей страны. Об этих событиях и рассказывается на площадках музея, созданного в храме Сергия Радонежского, расположенном на улице Япеева.

По благословению упокоившегося владыки Феофана храм стал молодежным. В здании церкви есть помещения, где молодые люди проводят различные встречи, в том числе просветительского характера.

Продолжая разговор о теме предстоящей конференции, напомню, что наш издательский дом «Логос» в 2012 году выпустил книгу, которую можно назвать одной из лучших по этой теме. Речь идет о книге «Казанская икона Божией Матери — заступница усердная рода христианского».

В этой серьезной работе — рассказ о самом обретении Казанского образа и вся судьба, связанная с прославлением, а также возвращением в нашу страну Ватиканского списка Казанской иконы. В книгу включены съемки, которые мы провели в Москве, в Санкт-Петербурге, в Иерусалиме, в Соединенных Штатах. Получился большой, прежде всего исторический, труд.

Первое издание вышло в 2012 году и это не случайно. В этот год Россия отмечала 400-летие преодоления Смутного времени, а юбилей как раз связан с Казанским образом. Сейчас в России 4 ноября отмечается как День народного единства. Это еще и День празднования Казанской иконы Божией Матери, установленного в честь избавления Москвы от иноземного нашествия.

Тогда патриарх Гермоген благословил народное ополчение Минина и Пожарского на борьбу с польско-литовскими захватчиками Казанской иконой. Поэтому в православном календаре 4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери. И российское государство эту традицию возобновило — 4 ноября отмечается еще и как государственный праздник единения и согласия.

Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым нынешний год объявлен Годом родных языков и народного единства. И символично, что в этом году происходит освящение Казанского собора.

Главный Казанский собор страны со времен Российской империи находится на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Второй по значимости — собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве, построенный князем Пожарским после преодоления Смуты. Он был разрушен в советские годы и восстановлен в 1990-е благодаря усилиям мэра Москвы Лужкова. И вот третьим по списку, но не по значению, является Казанский собор, воссозданный сейчас именно на месте обретения Казанской иконы. Замыкается вот такой своеобразный круг истории страны.

Если вспомним историю, Казанская икона Богородицы была явлена после взятия Казани Иваном Грозным в 1579 году. А в то время Казанский край воспринимался еще как нечто инородное. Но явление Казанской иконы стало очень знаковым событием.

Казанская земля стала восприниматься и как православная земля — благодаря тому, что здесь произошло явление Богородицы, а затем случилось обретение Казанской иконы. Начались чудеса, которые были описаны будущим патриархом Гермогеном, в то время — еще священником Ермолаем, служившем в Никольской церкви, совсем рядом с Казанским кремлем. Он описал это в своей рукописи: «Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы».

Казанский образ Богородицы продолжает оставаться символом единения народа, потому что здесь, в Казани, соединились судьбы всей нашей страны — нашей великой и любимой России.