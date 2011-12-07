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В Казахстане возбудили уголовное дело в отношении компании «Финико»

По поручению прокуратуры города Алма-Ата было выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.

В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении компании «Финико». Об этом сообщает МИА «Казинформ».

По поручению прокуратуры города Алма-Ата Агентством по регулированию и развитию финансового рынка был проведен анализ деятельности компании, в результате чего было выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.

Прокуратура сейчас пытается установить лица, причастные к финансовой пирамиде.

Напомним, что один из основателей компании «Финико» Кирилл Доронин, по некоторым данным, получил паспорт гражданина Турции.

Ранее экс-министр связи Николай Никифоров заявил в ответ на информацию СМИ и телеграм-каналов, что не имеет никакого отношения к финансовой пирамиде «Финико». По его словам, уголовное дело на «Финико» и ее крах никак не повлияет на реализацию его проектов в Иннополисе.

КВ
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