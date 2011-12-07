Почти у трети татарстанцев выработались антитела к COVID-19

Суть исследования заключалась в заборе крови на антитела к новому вирусу у жителей республики 7 возрастных категорий. Всего в эксперименте приняли участие 2947 человек, у 921 (31,1%) из них обнаружены антитела к коронавирусной инфекции.

- Мы в числе субъектов, где этот высокий показатель говорит о том, что иммунитет у населения в той или иной степени сформирован, - прокомментировала результаты исследования Любовь Авдонина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Впрочем, на вопрос, стоит ли на этой основе делать выводы о том, что у каждого третьего в общей популяции граждан имеется иммунитет к новой инфекции, Любовь Авдонина ответила: данный подход не совсем корректен. Но если проводить аналогию с тем же гриппом, где популяционный иммунитет в идеале должен составлять не менее 60%, то картина с коронавирусом складывается вполне оптимистичная.

Впрочем, исследования будут продолжены. Теперь специалистам интересно посмотреть, как долго сохранится у людей иммунитет к новой инфекции. Если она по аналогии с гриппом стимулирует выработку антител в организме в среднем на период до года, то логично, что и иммунопрофилактику от СOVID-19 стоит проводить ежегодно. Но это пока лишь предположения, которые предстоит подтвердить или опровергнуть.