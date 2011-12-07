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Татарстанские предприятия приглашают для участия во всероссийском конкурсе социальной эффективности

Сбор заявок на ежегодный всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» продлится до 15 сентября.

Татарстанские предприятия приглашают принять участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщает пресс-служба минтруда РТ.

«Основная задача Конкурса — выявление организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях», — уточняется в сообщении.

Конкурс проводится по 15 номинациям.

Принять участие в нем могут юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности и вида экономической деятельности.

Заявки на участие принимает минтруд РТ до 15 сентября 2020 года. Подробности о конкурсе можно уточнить по ссылке.

В ведомстве отметили, что организации, имеющие судебные решения и тяжбы, связанные с нарушением трудовых правы работников, не смогут подать заявку. 

КВ
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