В Казани госавтоинспекторы вновь проверят водителей автобусов

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В Советском районе Казани пройдет очередной рейд, направленный на проверку соблюдений правил перевозки пассажиров в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.
У водителей автобусов проверят наличие необходимых документов и технической состояние транспортных средств. При выявлении неисправностей, эксплуатация автобусов будет запрещена.
Профилактическое мероприятие запланировано на 13 августа с 4.00 до 10.00.
Ранее подобная проверка проводилась в Приволжском районе.