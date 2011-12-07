Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани госавтоинспекторы вновь проверят водителей автобусов

Очередной рейд запланирован в Советском районе Казани.

В Советском районе Казани пройдет очередной рейд, направленный на проверку соблюдений правил перевозки пассажиров в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

У водителей автобусов проверят наличие необходимых документов и технической состояние транспортных средств. При выявлении неисправностей, эксплуатация автобусов будет запрещена.

Профилактическое мероприятие запланировано на 13 августа с 4.00 до 10.00.

Ранее подобная проверка проводилась в Приволжском районе. 

КВ
Лента новостей