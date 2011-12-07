В Казани госавтоинспекторы вновь проверят водителей автобусов

В Советском районе Казани пройдет очередной рейд, направленный на проверку соблюдений правил перевозки пассажиров в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

У водителей автобусов проверят наличие необходимых документов и технической состояние транспортных средств. При выявлении неисправностей, эксплуатация автобусов будет запрещена.

Профилактическое мероприятие запланировано на 13 августа с 4.00 до 10.00.

Ранее подобная проверка проводилась в Приволжском районе.