В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились два новых случая смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Первый случай смерти зафиксирован в Казани. 51-летнюю местную жительницу с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени доставили во временный инфекционный госпиталь на базе горбольницы № 7. Коронавирус подтвердился в ходе лабораторных исследований. У женщины имелись хронические заболевания. Смерть наступила в результате респираторной недостаточности.

Второй случай смерти зафиксирован в Нижнекамске. 75-летнюю местную жительницу доставили в НЦРМБ с признаками двухсторонней полисегментарной очаговой вирусной пневмонии. Состояние ухудшалось из-за обострения хронических заболеваний. Смерть наступила в результате аутопсии.

«В обоих случаях вирус идентифицирован».

Напомним, всего в Татарстане от коронавируса скончались 51 человек. За минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заболевания.