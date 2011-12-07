Центр занятости Челнов опубликовал рейтинг самых больших зарплат

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Самые высокие зарплаты у работников технических специальностей, согласно рейтингу Центра занятости Набережных Челнов.
Согласно статистике, средняя зарплата инженера-программиста составила 100 тыс. рублей. Водители автомобилей, сменные капитаны и машинисты экскаваторов 4-6 разряда получают 90 тыс. рублей. Капитаны землесосного судна получают 87 тыс. рублей.
Ниже в рейтинге расположились машинисты бульдозера с зарплатой 75 тыс. рублей, программисты, зарабатывающие 72 тыс. рублей, а также машинисты трубоукладчика с зарплатой в 70 тыс. рублей. Замыкают рейтинг матросы, зарабатывающие 69 тыс. рублей.