Светлана Липатова: Я голосую за спортивный Татарстан!

Очень символично оказалось уже и то, что ее избирательный участок расположился в одном из новых спортивных объектов, массово возведенных в Казани в последние годы - это универсальный спорткомплекс «Олимп» на улице Чистопольской.

Своим отношением к проходящим сегодня выборам в этот прекрасный солнечный день Светлана поделилась с корреспондентами «Казанских ведомостей».

— Жизнь спортсмена насыщена постоянными тренировками, сборами, выступлениями в разных городах России и мира, а это всегда связано с разъездами, нам приходится очень много времени проводить в дороге. Поэтому мне особенно приятно, что сегодня я, наконец-то, голосую у себя дома, в моем родном любимом городе — Казани.

Выборы Президента Республики Татарстан для меня как для спортсменки особенно значимое событие. Мы все с вами видим, какое огромное внимание в нашей республике уделяется спорту. Причем в равной мере — и большому спорту, спорту высоких достижений, так и поддержке развитию обычной физической культуры среди населения. Постоянно в каждом из районов Казани, а также в муниципальных районах Татарстана строятся новые спортивные объекты, поддерживаются на должном уровне и уже действующие.

Кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех казанцев посетить и поболеть за команду Татарстана на предстоящем Чемпионате России по единоборствам. Соревнования состоятся в Казани 26 и 27 сентября, я там тоже участвую, постараюсь достичь максимальных результатов!