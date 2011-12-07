В Набережных Челнах явка на выборы составляет 64%

В Татарстане продолжается единый день голосования. О ходе избирательной кампании в Набережных Челнах рассказал на пресс-конференции мэр города Наиль Магдеев.

В первые два дня голосования — 11 и 12 сентября — в Набережных Челнах из 399 тысяч избирателей своим правом воспользовались более 240 тысяч человек — около 62%. На 10 часов утра 13 сентября явка составила примерно 64% — на избирательные участки пришли 258 тысяч жителей автограда.

В общей сложности в Набережных Челнах работает 173 участковых избирательных комиссии. На каждом участке соблюдаются необходимые меры безопасности. Наиль Магдеев отметил, что средства индивидуальной защиты находятся на них в достаточном количестве.

«Город всегда был активным, это связано с историей его появления. Сейчас это проявляется в активном выражении своего мнения избирателями», — отметил мэр Набережных Челнов.