Благодаря акции «Приведи друга» в школьные столовые Казани удалось привлечь 105 работников

В школьные столовые Казани благодаря акции «Приведи друга» удалось привлечь 105 работников. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила генеральный директор АО «Департамента продовольствия и социального питания города Казани Рима Мухамедшина.

«С 1 сентября запустили акцию „Приведи друга“. При трудоустройстве в школьную столовую приведший нового сотрудника человек получит 10 тыс. рублей. Благодаря рекламе в СМИ, соцсетях, на специализированных сайтах по трудоустройству, размещения объявлений в лифтах жилых домов и транспорте, в короткие сроки удалось закрыть 105 вакансий. Соискатели работы в основном приходят по акции „Приведи друга“, которая действует и по сей день. Сегодня укомплектованность штата составляет 85%, и он продолжает наполняться благодаря этой акции», — сказала спикер.

Напомним, что на улучшение школьных столовых Казани было выделено почти 300 млн рублей.