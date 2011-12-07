Более 7 тыс. человек посетили выставку работ Шойгу в Казани

Более 7 тыс. человек посетили выставку работ «Творчество ради жизни» министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

«В Казани в Национальной художественной галерее „Хазине“ завершилась выставка живописи и работ из дерева президента Русского географического общества России Сергея Шойгу. Ее посетили более 7 тыс. человек, в числе которых президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — сказали в пресс-службе.

За 23 дня на площадке выставки прошло 46 мероприятий: десять лекций известных географов, этнографов, искусствоведов и антропологов, восемь интерактивных экскурсий, шесть мастер-классов по живописи, 21 чтение тувинских сказок, выставка детских рисунков.

Часть авторских работ Сергея Шойгу в дальнейшем будет выставлена на аукцион. Вырученные деньги направят на спасение тяжелобольных детей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана открылась выставка картин Сергея Шойгу.