Опрос: больше половины россиян стали спокойнее относиться к разводам

Ситуация с восприятием разводов в России за последние 10 лет изменилась: россияне стали спокойнее относиться к бракоразводному процессу. Также опрос показал, что женщины стали гораздо проще относится к разводу, чем мужчины. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 3,5 тысяч респондентов.

53% опрошенных видят развод, как печальную, но порой необходимую меру. А 14% людей боятся развода и видят в нем трагедию.

Среди опрошенных женщин, 68% считают развод нормальным явлением, по сравнению с 48% среди мужчин.

Ранее сообщалось, что Казань заняла лидирующую позицию в топе благоустроенных парков и скверов России. Рейтинг составлен сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 9 тыс. жителей российских мегаполисов.