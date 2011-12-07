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Опрос: больше половины россиян стали спокойнее относиться к разводам

В опросе сервиса SuperJob приняли участие 3,5 тыс. респондентов.

Ситуация с восприятием разводов в России за последние 10 лет изменилась: россияне стали спокойнее относиться к бракоразводному процессу. Также опрос показал, что женщины стали гораздо проще относится к разводу, чем мужчины. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 3,5 тысяч респондентов. 

53% опрошенных видят развод, как печальную, но порой необходимую меру. А 14% людей боятся развода и видят в нем трагедию. 

Среди опрошенных женщин, 68% считают развод нормальным явлением, по сравнению с 48% среди мужчин. 

Ранее сообщалось, что Казань заняла лидирующую позицию в топе благоустроенных парков и скверов России. Рейтинг составлен сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 9 тыс. жителей российских мегаполисов. 

КВ
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