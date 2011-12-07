Борис Титов провел бизнес-встречу с татарстанскими предпринимателями

Председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен России Борис Титов и кандидат №1 в федеральном списке Партии Роста на будущих выборах в Государственную Думу Ирина Миронова посетили Казань во время деловой встречи с представителями российского бизнеса. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Гости объехали три значимые точки, связанные с развитием предпринимательства в Республике Татарстан. Первая точка – казанский Агропромышленный парк. Здесь были осмотрены прилавки с местной продукцией.

Второй точкой поездки стал ИТ-парк Казани. Здесь гости познакомились с площадкой бизнес-инкубатора и пообщались с представителями технологических стартапов. Последним пунктом стала Торгово-промышленная палата РТ. На этой площадке была организована большая встреча представителей Партии Роста, бизнесменов, а также студентов-экономистов и популярных блогеров.

Обсуждались вопросы о будущем российского предпринимательства. Лидеры встречи говорили о необходимости проактивных действий в политике со стороны бизнеса. Как об отрицательном аспекте говорили о слишком большом вмешательстве государства в экономику.