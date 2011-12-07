Киберспортсмен из Казани со своей командой выиграл 1 млн долларов в золотых слитках

Казанец Денис Шарипов со своей командой по киберспорту забрал 1 млн долларов золотыми слитками.

Его команда Natus Vincere (NaVi) в турнире ESL Pro League Season 14 выиграла французскую команду Team Vitality со счетом 3:2. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте команды.

Соревнования прошли в игре CS: GO. Таким образом сумма, которую забрали киберспортсмены равняется $1 195 000.

На сегодняшний день Natus Vincere (NaVi) ТОП-1 команда мира в дисциплне CS GO по версии hltv.