Киберспортсмен из Казани со своей командой выиграл 1 млн долларов в золотых слитках

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Казанец Денис Шарипов со своей командой по киберспорту забрал 1 млн долларов золотыми слитками.
Его команда Natus Vincere (NaVi) в турнире ESL Pro League Season 14 выиграла французскую команду Team Vitality со счетом 3:2. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте команды.
Соревнования прошли в игре CS: GO. Таким образом сумма, которую забрали киберспортсмены равняется $1 195 000.
На сегодняшний день Natus Vincere (NaVi) ТОП-1 команда мира в дисциплне CS GO по версии hltv.