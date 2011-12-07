Льготникам из Татарстана нужно выбрать соцпакет до 1 октября

Льготники из Татарстана могут подать заявление на возврат соцпакета до 1 октября этого года, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по РТ.

Сделать это можно как офлайн, так и в онлайн-формате. Так, граждане, имеющие право на получение социальных услуг, могут обратиться с документами в отделения МФЦ или территориальные органы Пенсионного фонда. Помимо этого, у них есть возможность вернуть себе право на получение соцпакета с помощью личного кабинета на сайте ПФР.

Благодаря этому граждане смогут получить такую поддержку, как бесплатные лекарства, путевки в санаторий и проезд до места лечения и обратно. Заявление вступит в силу с 1 января 2022 года.

Всего в Татарстане социальную помощь получают более 148 тыс. человек.

Подробнее о том, как получить социальные выплаты, что нужно для их оформления, а также в каком случае граждане могут лишиться поддержки от государства, читайте в нашем материале.