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Метшин: Казань должна первой достигнуть планки в 70% занимающихся спортом

Этих показателей столица Татарстана должна достичь к 2030 году.

К 2030 году Казань должна одной из первых в стране достичь показателя 70% занимающихся спортом. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города Ильсур Метшин.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы к 2030 году Казань достигла планки 70% постоянно занимающихся людей спортом. Человеческий капитал — это главный ресурс для развития и города, и республики, и нашей страны. Очень важно, чтобы спорт стал опорой здоровья не только для здоровых людей, но и граждан с ограниченными возможностями», — сказал градоначальник.

Он добавил, что такая задача ставится перед главами районов города, а также руководителями различных учреждений.

«Любые объекты должны быть оснащены доступной средой, но особой задачей мы ставим себе вовлечение в спорт людей с ограниченными возможностями», — сказал Метшин. 

КВ
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