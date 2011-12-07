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Практически все вузы страны начнут учебный год в очном формате

Перевод учебных заведений на «удаленку» не планируется. 

Практически все вузы страны начнут учебный год в очном форме. На удаленный формат учебные заведения переводить не планируют. Об этом сообщают в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности», — заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Министр отметил, что 96% вузов начнут учебный год в сентябре, остальные смогут сделать это до ноября текущего года.

Также спикер затронул тему вакцинации.

«Нужно развернуть широкую разъяснительную кампанию о важности вакцинации, а также создавать в тесном взаимодействии с региональными властями условия для вакцинации желающих», — подытожил Фальков.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в России от COVID-19 привились 12% учащихся вузов.

КВ
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