Практически все вузы страны начнут учебный год в очном формате

Практически все вузы страны начнут учебный год в очном форме. На удаленный формат учебные заведения переводить не планируют. Об этом сообщают в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности», — заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Министр отметил, что 96% вузов начнут учебный год в сентябре, остальные смогут сделать это до ноября текущего года.

Также спикер затронул тему вакцинации.

«Нужно развернуть широкую разъяснительную кампанию о важности вакцинации, а также создавать в тесном взаимодействии с региональными властями условия для вакцинации желающих», — подытожил Фальков.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в России от COVID-19 привились 12% учащихся вузов.