Суд закрыл на три месяца казанское кафе Eclair, где отравились посетители

Суд закрыл на три месяца кафе Eclair на улице Кремлевской, после того как там отравились посетители. Владелец точки общепита должен будет заплатить 50 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Проверка выявила многочисленные нарушения в заведении: персонал работал без масок, температура им не замерялась, не все комнаты были оборудованы бактерицидной лампой, а также не была обеспечена проверка температуры сотрудников кафе. Роспотребнадзор также выявил грубые нарушения санитарных правил, отсутствие медицинских книжек на сотрудников, отсутствие маркировочных ярлыков о датах приготовления блюд.

Напомним, 20 клиентов кафе обратились к медикам после его посещения в период с 1 по 3 сентября. 14 человек были госпитализированы в РКБ. Посетители отравились из-за сальмонеллы у двух сотрудников — повара и официанта. Они были отстранены от работы, сообщил татарстанский Роспотребнадзор. Совладелец кафе Eclair Денис Набиуллин заявил, что у повара была медкнижка, а яйца, которые подавали в заведении, прошли необходимый ветеринарный контроль.