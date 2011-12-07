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Татарстан за 6 месяцев этого года привлек 140 млрд рублей инвестиций

Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на пандемию коронавируса, за 6 месяцев этого года Татарстан смог привлечь в основной капитал республики 140 млрд рублей инвестиций. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Сегодня мы можем видеть, что даже по инвестициям мы начали восстановление. За 6 месяцев первого полугодия 2021 года привлечено 140 млрд рублей внебюджетных средств — это на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что медленными темпами экономические тенденции и инвестиционные проекты восстанавливаются», — сказала Минуллина.

Ранее глава АИР РТ заявляла, что инвестиции в основной капитал за 2020 год упали на 8,9%. 

КВ
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