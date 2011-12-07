В Казани прошли съемки популярной программы «Следствие вели…» с Леонидом Каневским

Леонид Каневский приехал в Казань с деловой поездкой – проводились съемки популярной телепрограммы «Следствие вели…». Также, кроме работы, актер посетил музей Управления МВД России по г. Казани. Там его познакомили с историей казанской полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Казани.

Экскурсию Леониду Каневскому проводил начальник Управления МВД Александр Мищихин. Он рассказал ему о работе казанских правоохранительных органов и подготовке молодых сотрудников. Мищихин подчеркнул, что образы милиционеров, созданные на экране несколько десятков лет назад, являются примером для многих поколений современных полицейских.

Также начальник Управления показал дежурную часть полиции и системы «Безопасный город» и «Безопасный двор». Он рассказал, что все камеры города выводятся в отдел видеомониторинга управления и полицейские в режиме онлайн оперативно контролируют обстановку на улицах города. Также Каневский ознакомился с историей и экспонатами музея управления, которые напоминают о работе органов внутренних дел Казани в прошлом.

В Казани уже снимали выпуски программы «Следствие вели…». Сюжет рассказывает не только о криминальных событиях, но и о быте и нравах столицы республики в советское время. Актер поблагодарил полковника за помощь съемочной группе в реализации творческих проектов. Эфир программы планируется в ближайшее время.

В конце визита Леонид Каневский поблагодарил казанских полицейских за теплый прием.