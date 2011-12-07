В Казани впервые пройдет Всемирная глобальная конференция TCI

В Казани впервые пройдет XXIV Глобальная конференция TCI, она соберет более 9 тыс. мировых экспертов. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Совместно с нашим межтерриториальным кластером „Иннокам“ мы выиграли право проведения кластерной конференции, которая называется TCI Network. Она проводится с 1998 года, и за это время никогда не проводилась в России. До этого ее принимали у себя Канада, Голландия, Южная Корея, Франция, США, Бельгия», — сообщила спикер.

По ее словам, конференция в себе объединяет международное глобальное сообщество, сеть основных организаций и специалистов-практиков, которые объединены компетенцией в кластерной политике и в области развития конкурентоспособности высокотехнологичных компаний. Сюда входит 110 стран и более 9 тыс. мировых экспертов.

Международное событие пройдет в столице Татарстана с 15–17 сентября в Kazan Palace by Tasigo.