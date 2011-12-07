В школьных столовых Казани обед в ресторанном формате обойдется в 50 рублей 

В школьных столовых Казани комплексный обед для учеников начальной школы обходится в 53,41 рубля. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор АО «Департамента продовольствия и социального питания города Казани Рима Мухамедшина.

Комплекс стоимостью 53,41 рубля включает в себя: холодную закуску салат или овощи, основное блюдо из мяса, птицы или рыбы, гарнир, горячий напиток, хлеб, фрукт. Дополнительно можно приобрести суп за 16 рублей, а также купить завтрак или полдник за 30 рублей.

Также в новом учебном году в школах Казани будет продолжен проект по ежедневному родительскому контролю работы школьных столовых. К началу года все школы города обеспечены журналами родительского контроля с QR-кодами электронной версии.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на улучшение школьных столовых Казани было выделено почти 300 млн рублей.