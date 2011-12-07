В школы и детсады Казани требуются более 1,5 тыс. педагогов

В Казани образовался дефицит кадров в школах и детсадах — не хватает более полторы тысячи педагогов. Обстановка в Набережных Челнах тоже не лучше — открыты 840 вакансий. Об этом «Реальному времени» сообщил глава татарстанского профсоюза работников системы образования Юрий Прохоров.

Основной причиной дефицита кадров называют несоразмерно низкие зарплаты с объемом работы. Старые кадры со временем уходят на пенсию, а молодежь не слишком стремится занимать их места.

«На сегодняшний день с кадрами в детских садах ситуация просто ужасная. На 14 групп малышей распределены всего четыре воспитателя, хотя один воспитатель положен только на одну группу. Таким образом воспитатель получает нагрузку в три-четыре раза большую чем положено. Такого быть не должно», — утверждает глава профсоюза.

Профсоюз педагогов обращает внимание правительства Татарстана пересмотреть фиксированный оклад учителей и воспитателей в республике. В частности, увеличить его до двух размеров МРОТ, чтобы вместе с остальной частью заработной платы они могли получать достойное за их труд вознаграждение.

Также есть информация и о других бонусах для педагогов. В этом году в Казани на премии и допвыплаты для учителей и педагогов допобразования, кто подготовил олимпиадников-призеров, было выделено более восьми млн рублей.