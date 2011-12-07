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В Татарстане 17 тыс. избирателей проголосуют на удобном для них участке

В республике становятся популярны электронные сервисы для избирателей.

Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались почти 17 тысяч татарстанцев. Об это рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Это говорит о востребованности сервисов для голосующих. Внушительная часть заявлений было подано через портал Госуслуг», — добавил Кондратьев.

Сервис «Мобильный избиратель» помогает проголосовать за понравившуюся партию на территории любого участка по всей стране. Однако, проголосовать за конкретного кандидата можно будет только в своем округе.

Выбрать нужный для избирателя участок, можно через чат-бот ЦИК РТ в Telegram или на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы».

Также проголосовавшим гражданам будет предоставлен бесплатный проезд по городу с 17 по 19 сентября.

КВ
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