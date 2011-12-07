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В Татарстане теплая погода сохранится до среды

В конце недели ожидаются заморозки.

В Татарстане теплая погода останется до завтра. Со среды температура в республике понизится. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

«Ожидается существенное и продолжительное похолодание», — отметили метеорологи.

Бабье лето пришло в Татарстана ненадолго. Температура воздуха до вторника составит до 22 градусов тепла, а в конце недели через республику пройдет холодный фронт. Ночные температуры понизятся до +1 градусов, при прояснениях возможны заморозки.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Президент Татарстана дал поручение вовремя дать тепло в дома и социальные объекты.

КВ
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