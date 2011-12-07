В Татарстане женщина обвиняется в убийстве своего собутыльника

Жительница Республики Татарстан во время распития алкоголя нанесла удар ножом своему знакомому. По этому факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство. Об этом сообщается в Следственном комитете по РТ.

По версии следствия, убийство произошло в беседке дома п. Подгорный Ютазинского района РТ. В обеденное время 37-летняя местная жительница и ее 34-летний приятель распивали спиртные напитки. В какой-то момент из-за внезапного конфликта женщина нанесла гостю удар ножом. Ранение было нанесено в лопатку, мужчина умер еще до прибытия скорой помощи.

Подозреваемая была задержана. Причастность к преступлению женщина признала частично, заявив, что никого убивать не хотела. В ближайшее время суд будет избирать для нее меру пресечения. Расследование по этому делу продолжается.

Ранее "Казанские ведомости" писали, что в Чистополе 32-летней женщине было предъявлено обвинение за неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего сына. Женщина систематически избивала мальчика, у которого была задержка в речи. Суд назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей.