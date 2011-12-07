Юные хоккеисты «Ак Барса» поделились впечатлениями о «Небесной команде»

11 сентября подрастающему поколению хоккейного клуба «Ак Барс» была представлена кинокартина «Небесная команда» (12+). Фильм основан на реальных событиях трагедии 2011 года. Несмотря на свой юный возраст, хоккеисты «Ак Барса» заочно знакомы с трагедией 7 сентября 2011 года.

Десятилетний вратарь команды Роберт Юнусов не скрывал эмоций после просмотра: «Фильм меня и команду очень тронул. Мы знали о трагедии „Локомотива“ и неоднократно обсуждали с командой события десятилетней давности и просмотр предстоящего фильма. Особенно тронул момент падения самолета. Мы до последнего думали, что все будет хорошо, это же кино…»

О трагедии 2011 года знает каждый хоккеист «от мала до велика». Согласно расследованию, один из пилотов непроизвольно нажимал педали тормоза во время разгона. Набрав высоту 5 — 6 метров, самолет столкнулся с радиомаяком, что привело к падению Як-42 в реку Туношонка.

В фильме можно только лишь услышать голоса команды «Локомотив Ярославль», лиц хоккеистов не увидеть. Режиссер фильма Владимир Алеников хотел донести до зрителя не сам факт трагедии и вытекающие обстоятельства и события, а рассказать про жизнь каждого игрока, что двигало и мотивировало хоккеистов, чем дышали и о чем мечтали каждый по отдельности.

Вместе с командой фильм посмотрели главный тренер юношеской сборной «Ак Барс» Дмитрий Зяблов и тренер Артем Салмин.

По словам тренера Артема Салмина, кино запомнится ему надолго. А особенно понравилась задумка режиссера о двух днях до катастрофы. Однако, на его взгляд, фильм тяжелый для юного зрителя.

По окончании фильма в фойе кинотеатра ребята активно обсуждали увиденное на экране. То и дело из уст ребят вырывалось: «Почему именно они?» и " Погибли все до одного…»

Смотрите в кинотеатре «Синема 5» (ТРЦ «Парк Хаус»). Адрес: пр. Х.Ямашева, 46/33, тел. 8 967 469-87-06.