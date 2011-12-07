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За прошедшие сутки в Казани были задержаны 13 нетрезвых водителей

В городе произошло 3 ДТП с пострадавшими.

За прошедшие сутки в столице РТ инспекторы задержали 13 водителей в нетрезвом состоянии. Было пресечено 14 правонарушений со стороны электросамокатчиков. Об этом сообщил Telegram-канал ГИБДД Казань. 

Помимо этого, в городе произошло 3 аварии с пострадавшими, а к материальному ущербу привели 64 ДТП. Было задержано пять автомобилистов, не имеющих прав. Также произошел один наезд на пешехода и два столкновения. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в ДТП с автобусами пострадали 12 человек и один погиб.

КВ
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