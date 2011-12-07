За прошедшие сутки в Казани были задержаны 13 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки в столице РТ инспекторы задержали 13 водителей в нетрезвом состоянии. Было пресечено 14 правонарушений со стороны электросамокатчиков. Об этом сообщил Telegram-канал ГИБДД Казань.

Помимо этого, в городе произошло 3 аварии с пострадавшими, а к материальному ущербу привели 64 ДТП. Было задержано пять автомобилистов, не имеющих прав. Также произошел один наезд на пешехода и два столкновения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в ДТП с автобусами пострадали 12 человек и один погиб.