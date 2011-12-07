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Как казанцы относятся к идее продажи спиртного на АЗС?

В сентябре в правительстве РФ было принято решение о снятии запрета на торговлю слабым алкоголем на заправках, который был введен в 2011 году. Это делается, чтобы ограничить рост цен на топливо, увеличив доходность АЗС. Мировая практика показывает, что основную часть прибыли автозаправочные станции получают от продажи сопутствующих товаров.
Мы решили узнать, что об этом думают казанские водители и просто пешеходы.        
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