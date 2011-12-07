Как казанцы относятся к идее продажи спиртного на АЗС?

В сентябре в правительстве РФ было принято решение о снятии запрета на торговлю слабым алкоголем на заправках, который был введен в 2011 году. Это делается, чтобы ограничить рост цен на топливо, увеличив доходность АЗС. Мировая практика показывает, что основную часть прибыли автозаправочные станции получают от продажи сопутствующих товаров.