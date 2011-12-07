На новогоднее оформление Казани потратят более 100 млн рублей

106,7 млн рублей потратят городские власти на новогоднее оформление Казани, гласит тендер, размещенный на сайте госзакупок. 26,7 млн рублей из этой суммы уйдет на строительство ледового городка с горками, скульптурами, сценой и торговыми павильонами.Будут украшены мосты на Булаке и создана композиция на ул. Ак. Парина. До 31 декабря исполнитель должен установить главную городскую ель у Центра семьи «Казан». Заявки принимаются до 28 ноября. Результаты аукциона огласят 3 декабря.