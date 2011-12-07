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На новогоднее оформление Казани потратят более 100 млн рублей

Сооружение ледового городка обойдется в 26,7 млн рублей.
106,7 млн рублей потратят городские власти на новогоднее оформление Казани, гласит тендер, размещенный на сайте госзакупок. 26,7 млн рублей из этой суммы уйдет на строительство ледового городка с горками, скульптурами, сценой и торговыми павильонами.Будут украшены мосты на Булаке и создана композиция на ул. Ак. Парина. До 31 декабря исполнитель должен установить главную городскую ель у Центра семьи «Казан». Заявки принимаются до 28 ноября. Результаты аукциона огласят 3 декабря.
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