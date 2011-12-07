В Татарстане за девять месяцев количество ДТП на региональных дорогах снизилось на 2%

В Татарстане благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» за девять месяцев на региональных дорогах удалось снизить количество ДТП на 2%, число погибших более чем на 13%, а пострадавших – на 1,5%. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.Продолжается работа в Казанской и Набережночелнинской агломерациях по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», напомнил спикер.Так, в этом году по проекту в Казанской агломерации приведено в нормативное состояние более 113 км дорог, установлено 39 светофоров, около 10 км пешеходного ограждения, заменено 256 дорожных знаков. «Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 81%. Два года назад мы начинали с показателя всего 65%», – заметил министр.В Набережночелнинской агломерации в текущем году приведено в нормативное состояние более 41 км дорог. Доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, достигла 76%, добавил Ленар Сафин.«Второй год мы участвуем в этом федеральном проекте, и стоит отметить, что он очень успешный. Мы приводим в нормативное состояние дорожно-уличную сеть в двух крупных агломерациях. Думаю, что эта положительная динамика и дальше будет продолжена», – подчеркнул спикер.Ленар Сафин напомнил, что проект «Безопасные и качественные дороги» со следующего года становится частью национального проекта и в него попадает Нижнекамская агломерация. Объем финансирования по Казанской агломерации составит 2 млрд рублей, по Набережночелнинской – почти 1,4 млрд рублей, по Нижнекамской – 490 млн рублей. «Программа софинансируется», — заключил он.