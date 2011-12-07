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Бывший игрок «Рубина» вернулся в Африку

Экс-полузащитник казанского клуба будет выступать в премьер-лиге Джибути.

Камерунец Алекс Сонг, игравший в составе казанского «Рубина» на правах свободного агента с 2016 по 2018 год, стал частью команду «Арта/Солар 7», играющей в премьер-лиге Джибуте. К слову, сборная этой страны является одной из слабейших в Африке и занимает 185-е место из 210 в рейтинге ФИФА.

Алекс Сонг до недавнего времени играл в составе ФК «Сьон» (Швейцария), но с началом пандемии коронавируса отказался от понижения зарплаты, после чего контракт с ним был расторгнут.

Следует отметить, что на сегодняшний день трансферная стоимость Алекса Сонга составляет 400 тыс евро, тогда как в 2012 году его переход из «Арсенала» в «Барселону» обошелся принимающей стороне в 25 млн евро.

 

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