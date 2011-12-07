Группа Би-2 в Казани дала первый концерт за полгода

Фан-зона на стульчиках, все зрители в масках, социальная дистанция — так выглядит концерт во время пандемии. И очень много охраны, которая следила за порядком и требовала правильно носить маску Непривычно было видеть, что никто не танцует (вставать со своих мест запрещено). Но это не испортило впечатления от выступления группы Би-2.

Кстати, эта концертная программа получила свое название по заглавному рефрену из летнего релиза группы «Депрессия». Так же будет называться второй сингл грядущего альбома Би-2. Столица Татарстана стала первым городом в гастрольном списке исполнителей.

— Спасибо, Казань! Так было тяжело сидеть дома 6 месяцев, — поделился со сцены Шура. — Полгода у нас не было концертов! Странное и приятное чувство: спустя столько времени поехать на гастроли.

Несмотря на то что в нынешних условиях нельзя было танцевать, эмоции все равно зашкаливали, зал слаженно пел и старые песни, и новые. И конечно, все рукоплескали невероятной пластике Левы.

«В концерт не верится до сих пор, - написали музыканты в своем инстаграм на следующий день. - Зато теперь веришь, что жизнь обязательно наладится, а концерты перестанут быть такими странными. Спасибо, что вышли из дома, Казань! Вы очень крутые! Несмотря ни на что, мы с вами вчера сделали настоящий рок.»