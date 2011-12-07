Что подорожает в новом году?

- А что касается товаров нашего производства?- На рост стоимости внутренних товаров повлияет рост акцизов и цен на бензин. Естественно, у производителей продукции вырастут транспортные издержки. Это в свою очередь повлечет за собой рост стоимости и социально значимых товаров, таких как хлеб и молоко. Удорожание будет связано и с повышением ставки НДС на 2%.- Подорожают и услуги ЖКХ?- К сожалению, вырастут суммы и в счетах-фактурах населения. Вместе с традиционным повышением коммунальных тарифов в январе на 1,7% в несколько раз вырастет тариф на сбор и вывоз мусора.- Еще одно новшество, с которым столкнутся в будущем году россияне, - это обязательная QR-маркировка определенных видов продукции… Понятно, что это тоже не скажется положительно на семейном бюджете.- С одной стороны, сначала произойдет удорожание этих товаров. Но в экономике есть такое понятие, как эффект масштаба - это когда уже закупили необходимое для чипирования оборудование, обучили рабочих, оптимизировали затраты. Понятно, что чем больше изделий на заводе с этим чипом будет создано, тем дешевле обойдется предприятию чипирование каждого изделия. С другой стороны, что означает появление на рынке маркированной продукции? Для потребителя это обернется тем, что он меньше будет покупать поддельных товаров, что в конечном итоге повлияет на его здоровье. Мы все ждем уникальных свойств от голландского сыра, вологодского масла, а когда сталкиваемся с фальсификатом, разочаровываемся в продукте. В то же время добросовестный производитель вынужден снижать цену на качественный продукт. Производителям товаров маркировка позволит мониторить судьбу своей продукции: когда она сошла с конвейера, когда ее купили, когда выйдет срок ее годности и можно будет запускать новую продукцию на рынок. Это позволит избежать дефицита товаров и перепроизводства.- Вилора Вадимовна, Татарстан стал еще и пилотным регионом, в котором с нового года вводят налог для самозанятых. Каково ваше мнение по этому поводу?- По статистике, в настоящее время около 34% ВВП находится в тени. Это значит, что государство не может использовать эти деньги для стабилизации курса рубля, с этой суммы не поступают в казну налоги, оно не может направить эти деньги на часть стоимости социально значимых товаров. Вводя налог для самозанятых в 4 - 6% с будущего года, государство не рассчитывает на большое поступление в бюджет. Оно скорее хочет дать населению возможность легализовать свой бизнес, например, тем, кто занимается репетиторством, стрижет, делает маникюр на дому, - тем категориям лиц, которые не привыкли работать официально. Если сегодняшний студент впоследствии хочет открыть собственный бизнес, логично, чтобы он попробовал себя в легальной, а не теневой сфере. Но самозанятые боятся выйти из тени, потому что не знают, как поведет себя в дальнейшем по отношению к ним государство. А оно со своей стороны хочет юридически привить культуру оформления бизнеса.