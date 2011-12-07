Компания Amway: в ногу со временем для удобства покупателей

Витамины, биологически активные добавки, здоровый образ жизни – кажется, что эти понятия так давно вошли в нашу жизнь, что теперь без них многие россияне не представляют своего привычного рациона. Как продукция компании Amway помогает менять отношение россиян к своему здоровью, рассказала «Казанским ведомостям» руководитель региона Волга компании Amway Юлия Гурина:- Юлия, какие еще товары вы рекомендуете своим потребителям, задумывающимся о здоровье - собственном и своих близких?- В компании Amway придерживаются правила баланса экологичности и здорового образа жизни не только в направлении производства БАДов. Наши фильтры для воды eSpring™, средства по уходу за домом и другие продукты линейки Amway HOME™ сертифицированы различными российскими и западными агентствами на свою экологичность. Более того, многие моющие средства и порошки имеют маркировку 0+, то есть их использование потребителем в быту не нанесет вреда даже самым маленьким членам семьи. Многие родители начинают задумываться об экологичности моющих средств после рождения ребенка: не вызовет ли оно у него аллергию, раздражение. Что немаловажно, наши моющие средства не представляют угрозу для окружающей среды, потому что безопасны. - Что изменилось в сегменте продаж в вашей компании за последнее время?- Если раньше, чтобы приобрести продукцию Amway, нужно было лично знать дистрибьютора, занимающегося распространением продукции и оформлять заказ через него, то два года назад мы изменили правила взаимодействия с потребителями. Сейчас, кроме дистрибьюторской системы, у потребителей нашей продукции есть два варианта покупки. Первый вариант - нашу продукцию можно приобрести, сделав онлайн-заказ на сайте www.amway.ru. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указав телефон, имя, фамилию, адрес. Другой вариант – жители Казани могут посетить новый магазин продукции «Мой Центр Amway», которые открылся в самом центре Казани на ул. Островского, 38. Кстати, такие магазины в течение двух лет открылись во многих крупных городах нашей страны – на сегодняшний день функционируют 11 центров в России и Казахстане. Время работы центра также удобно для покупателей - с 10 до 21 часа без обеда и выходных. - В чем отличие магазина «Мой Центр Amway» от других магазинов?- Здесь покупатели не только могут познакомиться с нашей продукцией, но и побывать на мастер-классах, презентациях по использованию средств, пройти диагностику организма, узнать о состоянии кожи лица, водного баланса, получить консультацию по использованию нашей продукции и рациону питания. У нас в приоритете индивидуальный подход к каждому клиенту, исходя из его предпочтений, вкусов, привычек. Периодически проводятся мастер-классы по приготовлению еды на посуде iCook™ и другие самые разнообразные мероприятия. Все они анонсируются в «Календаре мероприятий» на нашем сайте. Кстати, для всех покупателей в магазине предоставляется скидка на всю продукцию 15%.- Как часто компания проводит промоакции?- Различные промоакции стали распространенным явлением в современных условиях. Конечно, мы также используем акции для активизации дистрибьюторов, привлечения новых клиентов. В ходе наших промоакций покупатели получают дополнительные скидки или бесплатную доставку товара. Информация об этом периодически размещается на нашем сайте. - Юлия, расскажите немного о планах компании. Какие новшества ждут ваших клиентов?- Не секрет, что все компании прямых продаж в настоящее время используют различные цифровые инструменты – сайты, приложения для мобильных устройств. Сейчас мы интенсивно совершенствуем свои технологии, чтобы быть не просто в тренде, но возглавить его в части использования цифровых технологий. Например, в скором времени потребители смогут приобщиться к большому проекту по цифровизации наших внутренних и внешних систем. Понимая, что молодое поколение просто «живет» в гаджетах и социальных сетях, в перерывах между лекциями или по пути на работу, принимая важные решения и совершая покупки, мы не могли обойти стороной эту категорию наших потребителей. Также для удобства потребителей мы решили упростить процесс регистрации и совершения покупки онлайн. Можно с уверенностью сказать: наш подход к потребителям становится все более клиентоориентированным. Сейчас конечному потребителю важен индивидуальный подход, решение его потребностей, знакомство с продуктом в ненавязчивой форме, более гибкие сроки и условия доставки.- А что касается новинок продукции? - Совсем недавно вышла в свет новинка - электрическая зубная щетка Glister™ Smart Sonic™. Это не просто умная электрощетка, которая делает больше вращений. Ее уникальность в том, что она соединяется с приложением в мобильном гаджете, через которое можно отслеживать, как тщательно обработана поверхность каждого зуба, какие произошли изменения. Кроме того, совсем скоро, в декабре, каталог продукции для детей пополнится новыми детскими витаминами Nutrilite™ Омега-3 с витамином D – новым натуральным продуктом, который полностью удовлетворяет суточную потребность детей в этом витамине. Причем, это не синтетический продукт, а при производстве используется только рыбный жир, полученный из мышечной ткани рыб. Так что совсем скоро посетителей наших магазинов ждут интерактивные мероприятия, посвященные запуску новинки. Следите за новостями на нашем сайте www.amway.ru.реклама