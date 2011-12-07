На что жалуются казанские пенсионеры

«Казанские ведомости» провели опрос среди казанцев, вышедших на заслуженный отдых, на что они жалуются.- На пенсию жалуюсь, - заявила женщина, представившаяся Клавдией Михайловной. - Больно уж она маленькая, каждый месяц решаю нерешаемую задачу - как на нее прожить. Мне 68 лет, пенсия 12 тысяч рублей, до 7 тысяч отдаю за коммунальные услуги, а 5 тысяч остается на пропитание и лекарства. И каждый месяц молюсь, только бы дома ничего не сломалось. На что буду покупать?- На пенсии скучаю по речным путешествиям, - признается 75-летний Бадретдин Салимгараевич. - В молодости любил с женой на круизном теплоходе отдыхать, по Волге, по Каме ходили. Сейчас близко не подступиться к речным круизам - дорого очень! В Ташевку только позволяем себе 2 - 3 раза за лето прокатиться. А еще жалуюсь на медицину. В поликлинику придешь, к тебе отношение, как к использованному агрегату. Нет, не грубят врачи, но и не больно-то вылечить стремятся. Спросишь - нехотя ответят, если попросишь лечение - могут назначить, а могут и не назначить. Старики никому не нужны.- В Казани очень трудно найти подработку пенсионеру, - заявляет 65-летняя Руфия Искандеровна. - У меня пенсия 11.700, из них 2 тысячи рублей начисляют за инвалидность. Деньги небольшие, поэтому я работаю. Зарплата минимальная, работодатель капризный, но я терплю, потому что, если уволит, другую работу в мои годы найти будет очень сложно.- Вышла на пенсию, и болезни враз обострились, - рассказывает 60-летняя Анна Георгиевна. - Получаю 18 тысяч рублей, побольше, чем у некоторых, муж - почти 14 тысяч рублей. И все равно не хватает. На глаза операция требуется, в платной клинике заявили, что вместе с реабилитацией нужно будет заплатить почти 50 тысяч рублей. Бесплатную операцию очень долго придется ждать. Мужу надо протез зубной менять, на это тоже деньги требуются. Копим, на всем экономим.Ильфат Замалеевич ни на что не жалуется. Ему 73 года, 10 лет нигде не работает, вместе с женой переехали жить в деревню, как только супруга вышла на пенсию.- Мне не нравится в Казань приезжать, молодежь в транспорте место пожилым людям не уступает, - говорит пенсионер. - Уши наушниками заткнуты, глаза закрыты - ничего не видят, ничего не слышат. Как-то раз попросил одного молодца подняться, женщину пожилую посадить, а он мне на ботинок плюнул. Вот хам!- Мне 60 лет, я живу совсем одна, - говорит Евгения Петровна. - Дорабатываю последний месяц, затем придется уволиться - проблемы серьезные со здоровьем, руководство так и заявило, больных, мол, держать не будем. Пенсия 16 тысяч рублей, почти половина в холодные месяцы уходит на «коммуналку», вторая половина на еду и лекарства. Боюсь одиночества и голода.Волонтер Юлия Хакимова знает о проблемах пожилых людей, жалуется на несознательных родственников пенсионеров.- Очень много поступает нам звонков с просьбами о помощи от престарелых людей, которые живут с родственниками, - рассказывает Юлия. - Так как они фактически не одинокие, то им соцработники не полагаются. И получается такая дикая ситуация, когда престарелый обездвиженный человек сидит дома, не может купить себе продуктов, не может убраться у себя дома, элементарно принять ванну, потому что его внук или племянник, сын, дочь и так далее не ухаживают за ним. Бывает, закрывают на ключ и уходят на несколько дней из дома.