В Татарстане в декабре на 15% снизилась доля тяжелобольных COVID-19

В Татарстане в декабре доля тяжелых форм заболевания коронавирусом снизилась на 15%, а внебольничной пневмонии — на 10%, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«В Республике Татарстан суммарно зарегистрировано 11 412 случаев заболевания Covid-19. Ежедневно в декабре регистрируется около 90 случаев. Уровень заболеваемости в декабре выше аналогичного периода ноября на 73%», — также заметила спикер.

Дети по-прежнему болеют меньше, чем взрослые в 10 раз, а вот заболеваемость среди лиц старше 65 лет наоборот увеличилась.

Чаще всего заражение происходит внутри семьи. Нарушения антиковидных мер выявлены в 74% трудовых коллективов, уточнила Патяшина.

Всего за декабрь специалисты Роспотребнадзора РТ проверили 1354 объекта на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Отмечается снижение доли нарушителей — всего в 80 объектах выявлены пренебрежения нормами (6% от общего числа проверенных объектов).

«Мы делаем всё, чтобы ситуация оставалась стабильной. Но это возможного только в том случае, если мы будем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Это очень серьезный момент. Необходимо незамедлительно реагировать на все нарушения», — сказал Минниханов.