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За новогодние праздники количество мусора увеличилось на 15%

За новогодние праздники количество мусора увеличилось на 15%
За 10 каникулярных дней из столичных дворов вывезли 98 тысяч кубов бытовых отходов. Это на 15% больше, чем в будние дни. С 31декабря по 2 января вывоз ТБО проводился в усиленном режиме, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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