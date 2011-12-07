За новогодние праздники количество мусора увеличилось на 15%

За 10 каникулярных дней из столичных дворов вывезли 98 тысяч кубов бытовых отходов. Это на 15% больше, чем в будние дни. С 31декабря по 2 января вывоз ТБО проводился в усиленном режиме, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.