АТП РТ об открытой двери в автобусе: В соцсети брошен фейк?

Казанские перевозчики ответили на ролик, опубликованный в соцсетях, на кадрах которого пассажиров автобуса перевозят в мороз с открытой дверью.

«Из кадров непонятно, было ли это на маршруте. Из видео нельзя установить ни время, ни госномер автобуса, не снят даже салон общественного транспорта, не видно ни людей, ни кондуктора. Возникает вопрос, случилось ли это вообще в Казани или на ролик наложен звук и в соцсети брошен фейк?», — заявил глава Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, автор которого утверждает, что в казанском автобусе № 37 пассажиров перевозили с открытой дверью, когда на улице был 30-градусный мороз.

«Вот так мы сегодня ехали в 37-м автобусе в -32. Осталось только пассажирам по „мороженке“ раздать. Два раза попросила закрыть. Как взяла камеру, сразу закрыли. Вышла из автобуса, снова поехали с проветриванием», — сообщил автор ролика.

Ассоциация просит автора обратиться к ним и предоставить подробную информацию, чтобы можо было провести проверку.